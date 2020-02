Entrez sans frapper : La fille au bracelet et le nouveau Poète National sur Auvio

Du cinéma avec Stéphane Demoustier et Melissa Guers pour « La fille au bracelet », un film procès qui nous met dans la peau d'un juré d'assises lors du procès d'une adolescente accusée du meurtre de sa meilleure amie. Mais aussi notre nouveau Poète National : Carl Norac.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Joëlle Scoriels et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Voir la lumière" de T. C. Boyle (Grasset).



Par une belle journée d'avril 1943, dans les laboratoires Sandoz à Bâle, c'est un accident de manipulation qui permet au professeur Albert Hofman de se rendre compte de la puissance du diéthyllysergamide, cette molécule qu'il a réussi à synthétiser à partir de l'ergot. Intrigué par sa propre réaction suite à l'ingestion involontaire du produit, le chimiste fonde immédiatement de grands espoirs thérapeutiques sur sa découverte. Mais c'est seulement près de 20 ans plus tard et de l'autre côté de l'Atlantique, dans le département de psychologie de l'université de Harvard, que l'on s'intéressera vraiment au potentiel de ce qui est encore considéré comme un médicament et qui deviendra une drogue à la mode connue sous le nom de LSD.



Stéphane Demoustier et Melissa Guers pour le film "La fille au bracelet".



Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.



Carl Norac est le nouveau Poète National en 2020. Et notre invité ce mardi.



Pour ce quatrième mandat, le projet Poète National a choisi d'élire un francophone pour prendre la relève d'Els Moors. Le Montois Carl Norac sera donc le nouvel ambassadeur de la poésie belge, au-delà des frontières linguistiques du pays. Il héritera ainsi du titre honorifique de Poète National, déjà porté par Charles Ducal, Laurence Vielle et Els Moors.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : l'Iowa, son caucus, et une squaw en bonus.

