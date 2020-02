Entrez sans frapper : Filles de joie sur Auvio

Du cinéma avec "Filles de joie", le nouveau film de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich sur la prostitution et l'héroïsme des femmes au quotidien... Mais aussi la nouvelle maison d'édition belge "Névrosée", qui réédite des femmes de lettres belges oubliées, méconnues ou introuvables.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Bernard Dobbeleer et Guillermo Guiz.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : Alberto Giacometti.



La nouvelle maison d'édition belge Névrosée et sa première collection "Femmes de lettres oubliées". La collection vient de rééditer 12 livres de 12 femmes de lettres belges oubliées, méconnues ou introuvables.

On en parle avec l'éditrice Sara Dombret.



Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich pour leur film "Filles de joie".



Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l'autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l'une est en danger, elles s'unissent pour faire face à l'adversité.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et deux livres dont un premier roman français et un truc US qui partent d'un même événement (une fusillade dans une école) pour deux approches opposées mais humaines :



- Stefan Merrill Block, "Le Noir entre les étoiles", Albin Michel

- Boris Marme, "Aux Armes", Liana Levi

