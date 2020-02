Entrez sans frapper : Alain Chabat et Riton Liebman sur Auvio

Du cinéma avec "#JeSuisLà", le film d'Éric Lartigau dans lequel Alain Chabat interprète un quinquagénaire en mal d'amour. Et du théâtre avec "Soissins dans l'Aisne", l'histoire d'un mec (Riton Liebman) en manque et de ses « 56 jours d'abstinence totale de tous les produits modifiant le comportement ».



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Balance ton prod. !



Le comédien belge Riton Liebman pour sa pièce "Soissins dans l'Aisne", à voir jusqu'au 22/2 au Poche à Bruxelles.



Le comédien Riton Liebman a 30 ans, et il entame sa première (et dernière) cure de désintoxication. Loin de tout, de Paris, de Bruxelles, du show-biz, de la course à la gloire et au succès, du strass et des paillettes... À Soissons dans l'Aisne. Un de ces lieux de la dernière chance où l'on se sèvre collectivement, à la force du poignet, dans une abstinence monacale.

Soissons, c'est l'histoire d'un mec en manque et de ses « 56 jours d'abstinence totale de tous les produits modifiant le comportement ».



Alain Chabat et Éric Lartigau pour le film "#JeSuisLà" d'Éric Lartigau.

Une interview d'Éric Russon.



Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd'hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Corée dans l'espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l'aéroport de Séoul, un nouveau monde s'ouvre à lui...



La chanson de Pompon : "San Quentin" de Johnny Cash (1969, album "Johnny Cash at San Quentin").

