Entrez sans frapper : Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova sur Auvio

Après « Human » en 2015, celui qui a réalisé « La Terre vue du ciel » revient avec « Woman », un docu. coréalisé avec Anastasia Mikova, qui parle de la condition féminine aujourd'hui, du Congo au Mozambique, en passant par l'Afghanistan ou la Syrie...



Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova pour le documentaire "Woman", qui sortira le 11 mars.



Woman répond à l'envie de regarder le monde avec les yeux d'une femme. Ce film nous amène aux quatre coins du monde à la rencontre des premières concernées : toutes ces femmes aux parcours de vie différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. C'est aussi le reflet du monde actuel. Un reflet parfois sombre face à toutes les injustices subies par les femmes. Mais avant tout, ce film est un message d'amour et d'espoir envoyé à toutes les femmes du monde. Une tentative de comprendre leur vie, de mesurer le chemin parcouru mais aussi tout ce qui reste à faire. Comment y parvenir ?



