Entrez sans frapper : Harlan Coben sur Auvio

Un an après « Par accident », l'auteur de best-sellers policiers dont « Ne le dis à personne », adapté au cinéma par Guillaume Canet, revient avec "Ne t'enfuis plus", un roman sur l'enquête d'un père dont la jeune fille a fugué depuis plusieurs mois. Un thriller foisonnant sur fond de drogue, d'embrigadement sectaire, de secret de famille...



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout avec une spéciale zombies :



- « Walking Dead - Tome 33 : Épilogue » de Robert Kirkman, Scott M. Gimple, Charlie Adlard et Cliff Rathburn (Delcourt)

- « Daybreak » de Brian Ralph (Delcourt)

- « Muertos » de Pierre Place (Glénat)



Une SDF dans Central Park.

C'est votre fille.

Disparue depuis des mois..

Elle fuit, elle a des ennuis.

Vous voulez la sauver.

Bien sûr, qui n'aiderait pas son enfant ?

Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez.



« Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : "Buonanotte Fiorellino" de Francesco De Gregori.

