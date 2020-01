Entrez sans frapper : Spéciales Jacques Villeret et Ava Gardner sur Auvio

Cinéma ce mardi avec un focus sur l'acteur français Jacques Villeret, le François Pignon dans « Le Dîner de cons » ou l'extra-terrestre dans « La Soupe aux choux », qui nous a quittés il y a 15 ans. Mais aussi sur les 30 ans de la mort de l'actrice américaine Ava Gardner, surnommée « la plus belle femme au monde » et qui fut révélée en 1946 dans le film « Les Tueurs » de Robert Siodmak...



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurence Bibot et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : la famille Addams.



Spéciale Jacques Villeret pour les 15 ans de sa mort ce mardi 28 janvier.

Mais aussi une spéciale Ava Gardner pour les 30 ans de sa mort le 25 janvier dernier.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "L'Institut", le nouveau roman de Stephen King chez Albin Michel.



Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper