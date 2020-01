Entrez sans frapper : Les Magritte du Cinéma et Nicolas Godin de Air sur Auvio

Le réalisateur belge Laurent Micheli pour son film 'Lola vers la mer", nommé aux Magritte. Mais aussi de la musique avec Nicolas Godin, co-fondateur de Air, le groupe qui avait réalisé la BO du film "The Virgin Suicides" de Sofia Coppola, pour son deuxième album solo "Concrete and Glass".



"Bagarre dans la Discothèque" à 11h30, avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le jukebox.



La 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma a lieu au Square à à Bruxelles ce samedi 1er février.



On en parle avec le réalisateur belge Laurent Micheli, pour son film 'Lola vers la mer", qui est nommé dans les catégories "Meilleur film", et Meilleure réalisation" et Meilleur scénario original et adaptation" et Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux.



Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu'à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l'issue du voyage n'est peut-être pas celle à laquelle ils s'attendaient...



Nicolas Godin (co-fondateur du groupe Air) pour son deuxième album solo "Concrete and Glass".



À l'occasion du Nouvel An chinois ce samedi 25 janvier, spéciale littérature SF chinoise avec Michel Dufranne :



- « Le goût de la victoire » de Ken Liu (Outre Fleuve)

- « La grâce des rois » de Ken Liu (Outre Fleuve et Pocket)

- « Terre errante » de Liu Cixin (Actes Sud)

