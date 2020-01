Entrez sans frapper : Spéciale George Orwell sur Auvio

L'auteur de « 1984 » et « La Ferme des animaux » disparaissait le 21 janvier 1950, soit il y a tout juste 70 ans. On en parle avec Gorian Delpâture.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Gorian Delpâture et Laurence Bibot.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : les poètes errants de l'Arabie préislamique.



Ce mardi, c'est les 70 ans de la mort de George Orwell.

On en parle avec Gorian Delpâture.



Le cinéaste, essayiste et pédagogue français Yves Lavandier pour son livre "Construire un récit" (Les Impressions Nouvelles).



Apprenez à concevoir les fondations de votre histoire et à maîtriser des outils aussi variés que les jalons, la structure enrichie ou les sous-intrigues thématiques. Découvrez comment créer la trajectoire interne d'un personnage et comment la théorie fractale peut être appliquée à l'écriture d'un récit. Voyez comment éviter les facilités et les deus ex machina. Maîtrisez l'installation et l'exploitation de ce puissant outil qu'est l'ironie dramatique. Trouvez des centaines d'astuces sur le sens, la comédie, le pitch, les fins, la caractérisation, les enjeux, les méchants...

Dans Construire un récit, Yves Lavandier propose une méthode par étapes, claire et complète. Cette méthode découle à la fois de la compréhension des mécanismes narratifs et de l'expérience d'auteur, pédagogue et script doctor d'Yves Lavandier. Les exemples sont principalement puisés dans le répertoire dramatique : théâtre, cinéma, télévision et bande dessinée.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Une machine comme moi" de Ian McEwan (Gallimard).



Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques détails dissonent : les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouïes et les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que Charlie fait l'acquisition d'un «Adam», un androïde doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit des poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette déconcertante situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections du monde ¿ notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois.

