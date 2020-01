Entrez sans frapper : Manu Larcenet et Le journal de culture générale sur Auvio

D'un côté, l'auteur de BD français avec le premier tome d'une nouvelle série "Thérapie de groupe". Et de l'autre, les auteurs du livre « Un kilo de culture générale », avec cette fois-ci un journal de culture générale... toute la culture générale sous la forme d'un magazine de près de 600 pages...



Florence Braunstein et Jean-François Pépin pour leur livre "Culture générale : Le journal" (La Librairie Vuibert).



Les auteurs de « Un kilo de culture générale » ont entrepris de raconter toute la culture générale sous la forme d'un magazine de près de 600 pages.

Grâce à eux, l'histoire, la science, la philosophie, les arts deviennent clairs, on comprend tout, tout de suite, et surtout, on prend plaisir à apprendre.

Cette idée de consacrer des articles de toutes tailles aux personnages historiques, aux principaux événements, aux courants de pensée majeurs, aux artistes incontournables et à mille autres sujets est totalement nouvelle.



L' auteur de BD français Manu Larcenet pour le premier tome d'une nouvelle série "Thérapie de groupe : L'étoile qui danse" (Dargaud).

"Thérapie de Groupe" met en scène de façon éblouissante un auteur de bande dessinée à la recherche de l'inspiration. Dans une quête inlassable il parcourt l'univers de la création. Il remonte l'Histoire, fait appel aux plus grands peintres, interpelle Boileau, Nietzsche ou Dieu Lui-même.



