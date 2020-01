Entrez sans frapper : Florent Oiseau et Hippolyte Leibovici sur Auvio

D'un côté, l'auteur français Florent Oiseau pour « Les Magnolias », son nouveau roman dans lequel il brosse un nouveau portrait de loser magnifique. De l'autre, Hippolyte Leibovici pour son docu "Mother's", le portrait d'une famille de Drag Queens bruxelloises sur quatre générations...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : le film "Marley and Me" de David Frankel.



Florent Oiseau pour son nouveau roman "Les Magnolias" (Allary).



- Caramel

- Pompon

- Cachou...

Il y a des gens, dans la vie, dont l'unique préoccupation semble d'imaginer des noms de poneys. Alain est de ceux-là. Sa carrière d'acteur au point mort - depuis qu'il en a joué un, dans un polar de l'été, sur TF1 -, le quarantenaire disperse ses jours. Chez Rosie en matinée - voluptés de camionnette - et le dimanche aux Magnolias - où sa grand-mère s'éteint doucement. On partage une part de quatre-quarts, sans oublier les canards, et puis mamie chuchote?: «?J'aimerais que tu m'aides à mourir.?» Autant dire à vivre... La seconde d'après, elle a déjà oublié. Pas Alain. Tant pis pour les poneys?: il vient de trouver là, peut-être, un rôle à sa portée...



Le festival "Courts mais Trash" fête ses 15 ans et a lieu du 15 au 18 janvier à Bruxelles.



On en parle avec le Président du festival, Francois Marache et le réalisateur belge Hippolyte Leibovici pour son docu "Mother's", qui est en compétition au festival. Le film passera le jeudi 16 janvier à 19h aux Riches-Claires à Bruxelles, dans la compétition belge.



"Mother's" retrace le portrait d'une famille de Drag Queens bruxelloises sur quatre générations lors d'une soirée en loge. La plus jeune avoue n'avoir jamais dit à sa mère son métier. « Maman", la plus âgée, va alors la questionner toute la nuit sur ce sujet.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : un auteur danois confirmé et attendu par ses fans et un auteur français qui, de livre en livre, commence à se poser comme incontournable :



- Jussi Adler-Olsen, Victime 2117, Albin Michel

- Niko Tackian, Celle qui pleurait sous l'eau, Calmann-Lévy

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper