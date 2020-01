Entrez sans frapper : Mélanie de Biasio et Céline Scheen sur Auvio

Deux voix féminines belges à l'honneur ce mercredi ! Mélanie de Biasio pour le « Brussels Jazz Festival » et la soprano Céline Scheen, nommée aux Grammy Awards.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : Guy de Maupassant.



Céline Scheen, soprano belge spécialisée dans la musique ancienne des 16e, 17e et 18e siècles, est nommée aux Grammy Awards, l'une des plus grandes récompenses décernées dans le domaine de la musique. La cérémonie a lieu le 26 janvier à Los Angeles. Elle est nommée dans la catégorie "Meilleur album classique vocal" pour l'album "Himmelsmusik", sorti chez Erato en 2018 (Céline Scheen , Philippe Jaroussky, Jésus Rodil, Dingle Yandell, Christina Pluhar - L'Arpeggiata).



Mélanie De Biasio pour ses concerts des 8 et 9/01 à Flagey, dans le cadre de l'ouverture du « Brussels Jazz Festival » (qui a lieu jusqu'au 18/01).

La recette des deux concerts sera entièrement dévolue à la réalisation de son ambitieux projet de maison d'artistes dans l'Ancien Consulat d'Italie à Charleroi.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Le consentement » de Vanessa Springora chez Grasset.



Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin « impérieux » de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire. V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications et de harcèlement.

« Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre », écrit-elle en préambule de ce récit libérateur.



Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, et la complaisance d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- 1917

- Before the frost

- 21 bridges

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper