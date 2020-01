Entrez sans frapper : Charles Dantzig pour son Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale sur Auvio

Allègre, partial, drôle, sérieux, brillant, inattendu. Un livre qui donne envie d'en parler avec l'auteur.



Nouvelle écoute des sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :

- « Memet » de Noémie Marsily et Isabella Cieli (Ed. L'Employé du Moi)

- « Le reste du monde (Tome 4) : Les enfers » de Jean-Christophe Chauzy (Ed. Casterman)

- « Bijou » de Jacques Loustal et Fred Bernard (Ed. Casterman)



Kheiron pour son spectacle « 60 minutes avec Kheiron », à voir le 29 février au Cirque Royal à Bruxelles et le 1er mars au Centre culturel de Huy.



Nouvelle écoute de la chronique « Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : « Nutbush City Limits » de Ike et Tina Turner.



Charles Dantzig pour son « Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale » (Ed. Grasset) : « Ce livre est consacré aux littératures des autres pays du monde. Et non pas « étrangers ». Un article l'explique, l'auteur ne croit pas à la notion d'étranger, surtout en matière de littérature. Nous ne sommes pas seuls au monde, et aucun lecteur français n'a été constitué par l'unique lecture de livres français. De même, aucun lecteur n'est constitué par l'unique lecture des livres de son temps. Un lecteur est de tous les temps et de tous les pays. Et c'est ainsi que ce livre comprend aussi bien Eschyle (le plus ancien) que Gabriel García Márquez (le plus récent). Pour « égoïste », cela signifie que l'auteur ne parle que de choses qui, en bien ou en mal, l'intéressent, le passionnent, l'éveillent, et non à partir d'on ne sait quels canons de la littérature. Le « DELM » comprend, comme son frère aîné, quatre types d'articles : sur des auteurs (Karen Blixen, Jorge Luis Borges, F.S. Fitzgerald, Yukio Mishima, Elsa Morante, Platon, Gertrude Stein...), des œuvres (Amant de Lady Chatterley (L'), Guépard (Le), Petit Livre rouge (Le)...), des personnages (Ali-Baba, Lady Bracknell, Mademoiselle Else, le prince André, Arturo Ui...), des notions (« Bonheur », « Enterrements d'écrivains célèbres », « Imagination », « Verbes réfléchis »...). Il a, en plus, des « express » (« Esthétique Express », « Machiavel Express »...). On y retrouvera tous les grands noms célèbres, et on y découvrira des méconnus délicieux. On y trouvera un esthétique, et des anecdotes qui sont peut-être un peu plus que des anecdotes, comme Joyce en train de dicter Finnegans Wake à Beckett qui répond « entrez » à un visiteur, Beckett écrivant le mot par mégarde et Joyce lui disant : « Laissez. »



Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis.

9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art.

Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge.

Ce jeudi : Noémie Marsily et Isabella Cieli (« Memet » à L'employé du moi).

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper