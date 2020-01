Entrez sans frapper : Jérémie Szpirglas pour Le Gainsbook sur Auvio

En studio avec Serge Gainsbourg...



Nouvelle écoute de la chronique « La mort qui tue » d'Adeline Dieudonné : Les sœurs Brontë.



Dominik Moll pour son film « Seules les bêtes », qui sort ce 1er janvier : « Une femme a disparu. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n'empêche pas le désir de dicter sa loi. »



Les sorties ciné avec Hugues Dayez : Gloria Mundi... et séance de rattrapage pour « Marriage Story » de Noah Baumbach (Netflix) qui risque de créer la surprise aux Golden Globes.



Jérémie Szpirglas pour « Le Gainsbook : En studio avec Serge Gainsbourg » (Ed. Seghers) : « le fruit de plus de vingt ans d'enquête entre Paris, Londres, New York et Kingston, auprès de tous ceux - arrangeurs, musiciens, techniciens - qui ont accompagné Serge Gainsbourg. Il dévoile les coulisses de l'élaboration et de l'enregistrement de chacun de ses disques. Chaque chapitre raconte l'histoire d'un album ou d'un EP, avec ses sources d'inspiration et ses secrets de fabrication, tout en évoquant les événements qui ont nourri son écriture et sa composition. Le Gainsbook se veut le plus complet possible : l'intégralité des créations et des prestations de Serge Gainsbourg y sont répertoriées chronologiquement. Au-delà des nombreux scoops que réserve cette odyssée musicale, Le Gainsbook a été conçu comme un guide d'accompagnement à l'écoute du répertoire de l'artiste. »



Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis.

9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art.

Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge.

Ce mercredi : Jérémie Moreau ("Penss et les plis du monde" chez Delcourt).

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper