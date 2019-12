Entrez sans frapper : Ariane Ascaride pour le film « Gloria Mundi » sur Auvio

« Gloria Mundi », le retour en forme de Robert Guédiguian



Nouvelle écoute de la chronique « Derrière les murs » de Romain Detroy : Derrière les murs du Mirano, une boîte de nuit qui a réouvert ses portes au numéro 38 de la chaussée de Louvain (à Saint-Josse-ten-Noode), et qui a connu de nombreuses vies : brasserie, café-concert, théâtre, cinéma, discothèque...



Hubert et Laurent Védrine pour « Olrik, la biographie non autorisée » (Ed. Fayard) : « Et si derrière ce sombre personnage et figure fascinante de la très célèbre bande dessinée créée par Edgar P. Jacobs en 1946 Blake et Mortimer, archétype de l'aventurier cruel et sans scrupule, se cachait un vrai criminel ? Hubert et Laurent Védrine sont partis sur cette piste et ont reconstitué, non sans mal, la vie du véritable Olrik et ses singulières péripéties tout au long du XXe siècle. Les auteurs nous livrent ici le résultat de cette stupéfiante enquête qui mêle soif de pouvoir, aventures et trahisons. »



Nouvelle écoute du coup de cœur de Gorian Delpâture : l'édition révisée du roman « Le Prince des marées » de Pat Conroy (Ed. Albin Michel).



Bob Garcia pour son ouvrage « Tintin, du cinéma à la BD » (Ed. Desclée de Brouwer) : « Hergé est né en même temps que le cinéma. Dès son plus jeune âge, il se passionna pour le 7e art, et ses « expériences cinématographiques » le marquèrent pour toute son œuvre. Il affirma plus tard : « Je considère mes histoires comme des films », en précisant ses acteurs favoris : Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, etc., et en mentionnant plusieurs influences cinématographiques précises. Bob Garcia a mené l'enquête pendant plus de vingt ans et visionné des centaines d'heures de films. Après s'être intéressé aux origines de la culture cinématographique du jeune Hergé, puis aux genres, acteurs et réalisateurs qui l'ont inspiré, il a recherché les films qui furent déterminants dans la création de chacun des albums et livre ici de nombreuses références et influences inédites et stupéfiantes. Autant d'invitations, pour les cinéphiles et les tintinophiles, à jeter un nouveau regard sur le travail d'Hergé. »



Ariane Ascaride pour le film « Gloria Mundi » de Robert Guédiguian, qui sort ce 1er janvier : « Daniel sort de prison après de longues années d'incarcération et retourne à Marseille. Celui-ci apprend par son ex-femme, Sylvie, qu'il est maintenant grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Désirant rencontrer le bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n'a plus rien à perdre, va tout tenter pour aider sa famille. »



Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis.

9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art.

Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge.

Ce mardi : Ugo Bienvenu (« Préférence système » chez Denoël Graphic).

