Entrez sans frapper : Philippe Geluck pour le nouvel album du Chat sur Auvio

Y a de la rumba dans l'air...



Nouvelle écoute de la chronique « La chanson de Pompon » : « Y.M.C.A. » de Village People.



Franck Pavloff pour son roman « Par les soirs bleus d'été » (Ed. Albin Michel) : « Dans le lieu-dit la Montagne perdue, Détélina, une jeune femme hantée par la mémoire des mineurs de fond, veille sur son fils Léo, un enfant hors du commun, qui ne s'exprime que par un rituel minutieux de dessins et de couleurs. Quand arrive du Donbass, terre de combats, un étranger sur un side-car d'une autre époque, l'enfant se laisse peu à peu approcher. Mais que cherche cet homme qui bouscule leurs habitudes, ce frère d'exil qui rend leur quotidien plus lumineux ?»



Nouvelle écoute de la chronique de Josef Schovanec : le film « Hors Normes ».



Philippe Geluck pour « Le Chat - T. 22 : La Rumba du chat » (Ed. Casterman) : « En ces temps où la danse revient en force, Le Chat a mis toutes les siennes dans un vingt-deuxième album au rythme endiablé. Fidèle à lui-même et au sommet de sa force comique, le félin préféré du public s'en donne à cœur joie : dessins insolents, humour absurde, gravures détournées et planches à l'inexorable logique s'enchaînent, provoquant l'hilarité générale.»



Le feuilleton « Les 9 » de Jean-Marc Panis.

9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art.

Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge.

Ce vendredi : Bastien Vivès (« Lastman » chez Casterman).

