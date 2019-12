Entrez sans frapper : Krzysztof Warlikowski pour l'opéra fantastique Les contes d'Hoffmann sur Auvio

Trois femmes dans la même femme ! Trois âmes dans une seule âme !



Nouvelle diffusion du coup de cœur de Gorian Delpâture : « Mémoires vives » d'Edward Snowden (Ed. Seuil).



Julia Bracher, la réalisatrice du documentaire « Sophia Loren, une destinée particulière », à voir ce mardi 24 décembre à 22h40 sur Arte.



Nouvelle diffusion de la chronique « Sa vie par procuration » de Myriam Leroy : l'envers de la vie d'écrivain.



Marie-Christine Barrault pour « Zenon, l'insoumis - Entre Marguerite Yourcenar et André Delvaux », un film de Françoise Levie : « Zénon, c'est le héros de « L'oeuvre au noir », célèbre roman de Marguerite Yourcenar, paru en 1968. C'est aussi le personnage principal du film d'André Delvaux, incarné par Gian Maria Volonte, pour l'adaptation cinématographique du même roman, en 1988. Mais que représente Zénon pour nous aujourd'hui et qu'est-il devenu ? En quoi ce philosophe, médecin, alchimiste, inventeur, issu de la Renaissance et complètement fictif, peut-il nous aider à appréhender son époque, mais aussi la nôtre et ses temps incertains ? C'est le pari de ce documentaire. »



Krzysztof Warlikowski pour sa mise en scène de l'opéra fantastique « Les contes d'Hoffmann » de Jacques Offenbach à La Monnaie à Bruxelles : « Dans cet opéra fantastique de Jacques Offenbach, le poète E.T.A. Hoffmann devient le protagoniste de trois de ses propres contes. Ses histoires d'amour avec la poupée Olympia, avec la chanteuse Antonia gravement malade et avec la courtisane Giulietta échouent chacune face à l'écart entre rêve fragile et dure réalité. Offenbach a composé son premier véritable opéra peu avant sa mort, après une vie consacrée à l'opérette. De ce genre, il a repris la richesse mélodique qui l'a consacré, mais ici l'humour laisse place à une poésie mélancolique tissée de vains espoirs et d'idéaux brisés. La quête universelle de l'amour authentique, qui se heurte aux projections superficielles de l'inconscient, fait de cet opéra une œuvre atemporelle. »



Le feuilleton "Les 9" de Jean-Marc Panis.

9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art.

Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge.



Ce mardi : Simon Spruyt ("Bouvaert. Élégie pour un âne" chez Casterman).

