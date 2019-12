Entrez sans frapper : Spéciale Jacques Tati sur Auvio

Jour de fête, Les Vacances de monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime... Le réalisateur et comédien français oscarisé Jacques Tati, l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma, est au cœur de cette émission avant Noël. On en parle avec Dick Tomasovic.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Laurence Bibot et Éric Russon.



Et dès midi :



Toute cette semaine, nos chroniqueurs parleront des films, séries, livres et morceaux de musique qui les ont marqués lors de la décennie écoulée (2010-2020).



Les choix d'Adeline :



- Meilleure série : "The Handmaid's Tale : la servante écarlate", créée par Bruce Miller

- Meilleur livre : "Le mythe de la virilité : Un piège pour les deux sexes" de Olivia Gazalé (Robert Laffont)

- Meilleur morceau de musique : "Poetry - How does it feel" de Akua Nar



Spéciale Jacques Tati, le réalisateur, acteur et scénariste français, à l'occasion de la sortie de "Happy Birthday, Jacques Tati ! L'intégrale en 5 volumes" (Taschen).



Le réalisateur et comédien français oscarisé Jacques Tati, l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma, est au cœur d'une célébration amplement attendue de son génie comique unique. Réalisée avec le soutien des ayants droit de Tati, Les Films de Mon Oncle, qui ont ouvert comme jamais les archives de Tati, et conçue par M/M (Paris), cette impressionnante publication en cinq volumes réunit essais originaux, entretiens, scénarios et des centaines de photographies et images des films, ainsi que des lettres, croquis, notes et des documents de production.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Et les choix d'Éric Russon de la décennie :



- Meilleur livre : "Confiteor" de Jaume Cabré (Actes Sud)

- Meilleur morceau de musique : "Diamonds" sur l'album "Unapologetic" de Rihanna

- Meilleur film : "Three Billboards, Les panneaux de la vengeance" de Martin McDonagh

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper