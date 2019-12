Entrez sans frapper : Spéciale James Ellroy sur Auvio

Le « Dog » est notre invité exceptionnel ce mardi ! L'auteur du Dahlia Noir, L.A. Confidential, et de la trilogie Underworld USA revient avec un nouveau roman noir : "La tempête qui vient"...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Myriam Leroy et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Toute cette semaine, nos chroniqueurs parleront des films, séries, livres et morceaux de musique qui les ont marqués lors de la décennie écoulée (2010-2020).



Les choix de Gorian Delpâture :



Meilleur livre : "22/11/63" de Stephen King (Albin Michel)

Meilleur film : "Pacific Rim" de Guillermo del Toro

Meilleur morceau de musique : "Pressure and Time" de Rival Sons



Spéciale James Ellroy avec Gorian Delpâture, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre "La tempête qui vient" (Rivages/Noir).



C'est le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour, les Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d'un glissement de terrain.



Et les choix de Myriam Leroy pour la décennie écoulée :



Meilleur film : "La Grande Bellezza" de Paolo Sorrentino

Meilleure BD : "Les sentiments du prince Charles" de Liv Stromquist (Rackham)

Meilleur morceau de musique : "Woman Down" de Beth Hart

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper