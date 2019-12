Entrez sans frapper : Spéciale sur les 30 ans des Simpson sur Auvio

Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie... La famille Simpson est apparue pour la première fois le 17 décembre 1989 sur le réseau Fox. À travers les aventures de cette famille de classe moyenne américaine, cette série au succès colossal est une véritable satire du mode de vie américain... On en parle avec Dick Tomasovic.



Retrouvez dès 11h30 la « Bagarre dans la Discothèque », avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le prof de bio à bicyclette.



Spéciale sur les 30 ans des Simpson, la série télé américaine créée par Matt Groening.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : "Les yéyés" de Pierre Gilbert (1964).

