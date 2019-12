Entrez sans frapper : Le recueil 13 à table et Santiago H. Amigorena sur Auvio

Un recueil de nouvelles au profit des Restos du Cœur. Mais aussi "Le Ghetto intérieur", un roman sur l'exil et le poids du silence...



Dès 11h30, c'est "Bagarre dans la Discothèque", avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Spéciale DVDs à mettre sous le sapin avec Xavier Vanbuggenhout :



- La réédition ultra collector de « Donnie Darko », le film culte de Richard Kelly

- L'intégrale « Friends » pour les 25 ans de la série culte

- « The Big Bang Theory », l'intégrale (12 saisons)



Focus sur le recueil « 13 à table » (Ed. Pocket), dont l'intégralité des recettes est reversée aux Restos du Cœur. On en parle avec la directrice éditoriale Charlotte Lefèvre et Adeline Dieudonné, autrice du texte « Chelly ».



Nous recevrons Santiago H. Amigorena pour son livre « Le Ghetto intérieur » (Ed. P.O.L). Il est le lauréat du Choix Goncourt de la Belgique 2019.



« Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il dans cette Europe qu'ils ont fuie en bateau quelques années plus tôt ? Difficile d'interpréter les rares nouvelles. Vicente Rosenberg est l'un d'entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois enfants. Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient-elle ? Elle lui écrit une dizaine de lettres auxquelles il ne répond pas toujours. Dans l'une d'elles, il peut lire : « Tu as peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont construit. Heureusement la rue Sienna est restée à l'intérieur, ce qui est une chance, car sinon on aurait été obligés de déménager. » Ce sera le ghetto de Varsovie. Elle mourra déportée dans le camp de Treblinka II. C'était l'arrière-grand-mère de l'auteur. »



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Les filles de mon pays" d'Enrico Macias.

