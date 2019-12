Entrez sans frapper : Jean-Marc Rochette et le Festival Are you series sur Auvio

De la BD avec la sortie de « Vertiges », le premier artbook consacré à Jean-Marc Rochette. Mais aussi « Are you series ? » à Bozar, le Festival international des séries télévisées.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Laurence Bibot et Corentin Candi.



Et dès midi :



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru avec deux idées cadeaux :



Le beau livre "Corps" de Nathalie Herschdorfer au Fond Mercator, l'inventaire définitif de la photographie contemporaine du corps humain.



Et le livre de Loïc Prigent : "Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge" (Grasset), dans lequel il revient avec le dernier bulletin de santé de ses petits camarades du monde de la mode...



La 7ème édition de "Are you series ?", qui a lieu du 11 au 15/12 à Bozar à Bruxelles.



On en parle avec la programmatrice et coordinatrice Laure Hendrickx.



Le peintre, un sculpteur, un illustrateur et un auteur de bande dessinée français Jean-Marc Rochette pour son premier art-book "Vertiges" (Daniel Maghen).



Il reprend le travail du dessinateur depuis 1984, année de parution du Transperceneige, sur un scénario de Jacques Lob. Prépublié dans la revue (À suivre) à partir de 1982, ce récit a marqué de nombreux lecteurs et s'est avec le temps imposé comme une pierre angulaire de la bande dessinée d'anticipation. L'incroyable puissance graphique de Rochette, sa science du noir et blanc s'épanouissent en particulier dans la représentation des paysages enneigés. Ancien guide de montagne, il a choisi de devenir dessinateur de bande dessinée après un accident d'alpinisme qui a failli lui coûter la vie. En 2018, l'auteur, au sommet de son art, rencontre un grand succès critique et commercial avec Ailefroide, récit autobiographique de ses années d'alpinisme. ll reste en haute montagne avec Le Loup (2019).



« La La Langue » de Joëlle Scoriels.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper