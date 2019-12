Entrez sans frapper : Philippe Delerm sur Auvio

Dans « L'Extase du selfie et autres gestes qui nous disent », l'auteur de « La première gorgée de bière » se penche sur nos petits gestes du quotidien qui en disent long sur nous...



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Un autre tambour", le premier roman d'un jeune auteur noir américain, William Melvin Kelley (paru en 1962) et qui sort chez Delcourt Littérature.



Juin 1957. Sutton, petite ville tranquille d'un État imaginaire entre le Mississippi et l'Alabama. Un jeudi, Tucker Caliban, jeune fermier noir, répand du sel sur son champ, abat sa vache et son cheval, met le feu a` sa maison et quitte la ville. Le jour suivant, toute la population noire de Sutton déserte la ville à son tour.

Quel sens donner à cet exode spontané ? Quelles conséquences pour la ville, soudain vidée d'un tiers de ses habitants ?

L'histoire est racontée par ceux qui restent : les Blancs. Des enfants, des hommes et des femmes, libéraux ou conservateurs. En multipliant et en décalant les points de vue, Kelley pose de façon inédite la « question raciale ». Une histoire alternative, féroce et audacieuse, un roman choc, tant par sa qualité littéraire que par sa vision politique.



Philippe Delerm pour son livre "L'Extase du selfie et autres gestes qui nous disent" (Seuil).



Il y a les gestes qui disent l'embarras, d'autres la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d'exister, là maintenant, sur cette terre. Mais tous nous révèlent, dans nos gloires comme nos petitesses, nos amours comme nos détestations :



le selfie, geste roi de nos vies modernes ;

le « vapotage », qui relègue l'art de fumer à un plaisir furtif, presque honteux ;

les hommes de pouvoir qui se grattent le dessous de leur chaussette ;

cette façon qu'on a parfois de tourner le volant avec la paume de la main bien à plat ;

un verre qu'on tient à la main sans le boire...



À lire Philippe Delerm, on se dit souvent : « Mais oui, bien sûr, c'est exactement cela ! » Mais lui seul aura su décrire ces gestes du quotidien avec tant de finesse et de vérité - tant de profonde analyse de la nature humaine.



