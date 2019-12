Entrez sans frapper : Spéciale Keith Haring sur Auvio

Grande rétrospective à Bozar de Keith Haring, ami et compagnon d'art d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, artiste américain qui joua un rôle clé dans la contre-culture du New York des années 1980...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



« Les inconnus connus » d'Éric Russon : le Poulidor du contre champ.



Spéciale Keith Haring, à l'occasion de la rétrospective qui s'ouvre aujourd'hui à Bozar à Bruxelles, et jusqu'au 19 avril.



Bozar présente une grande rétrospective de l'artiste américain légendaire, Keith Haring. Ami et compagnon d'art à la fois d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique dans le New York des années 1980, jouant un rôle clé dans la contre-culture et créant un style immédiatement reconnaissable. Surtout célèbre pour ses motifs iconiques - chiens aboyeurs, bébés rampants et soucoupes volantes -, Haring cherchait à faire œuvre d'« art public » qu'il diffusait à travers son Pop Shop, les médias ou encore dans les métros et les espaces urbains collectifs. Puisant ses influences dans l'expressionnisme abstrait, le pop art, la calligraphie japonaise ou les travaux des grapheurs new-yorkais, son style singulier, en apparence spontané, était tout autant traversé par les énergies de son époque, du voyage dans l'espace au hip-hop et aux jeux vidéo. Une œuvre puissante, qui n'a rien perdu de son actualité.



On en parle avec Alberta Sessa, qui coordonne l'expo pour Bozar et Dimitri Joannidès, historien de l'art et expert en art moderne et contemporain chez FauveParis, maison de vente aux enchères, par ailleurs porte-parole de la Compagnie d'Expertise en Antiquités & Objets d'Art en France.



La chanson de Pompon : "On lâche rien" de HK et Les Saltimbanks.

