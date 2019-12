Entrez sans frapper : Catherine Ringer sur Auvio

Elle est notre invitée à l'occasion des 40 ans des Rita Mitsouko. Le duo le plus singulier du rock français a apporté un parfum de renouveau à la musique française dès leurs débuts en 1979. Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ouvert à toutes les influences musicales, leur discographie a traversé les époques...



Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Une aventure du Lieutenant Blueberry : Amertume Apache » de Joann Sfar et Christophe Blain (Dargaud)

- « Les couloirs aériens » d'Etienne Davodeau, Joub et Christophe Hermenier (Futuropolis)

- « Le château des animaux Tome 1 : Miss Bengalore » de Félix Delep et Xavier Dorison (Casterman)



Catherine Ringer pour les 40 ans des Rita Mitsouko, avec la réédition remasterisée de leur discographie complète et la sortie d'un best of.

En concert ce jeudi soir à l'AB à Bruxelles.



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Nutbush City Limits" de Ike et Tina Turner.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper