Entrez sans frapper : Pierre Kroll sur Auvio

Il est notre invité pour ses deux nouvelles BDs : "Nouvelle Lune" et "Des signes qui ne trompent pas : 300 dessins pour le climat".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : l'écrivain japonais Yukio Mishima.



Le dessinateur et caricaturiste belge Pierre Kroll pour ses BDs "Nouvelle Lune" et "Des signes qui ne trompent pas : 300 dessins pour le climat" (Les Arènes).



"Nouvelle lune" : Il y a 50 ans, l'homme a conquis la Lune... mais qu'a-t-il fait sur Terre cette année ? Les gilets jaunes, les marches pour le climat, le Brexit, Donald Trump, du sport, plein d'anniversaires, l'ADN d'Albert II, la politique belge... Revivez tout ça avec quelque 300 dessins publiés, entre octobre 2018 et octobre 2019, dans Le Soir, Ciné Télé Revue, d'autres journaux et dans l'émission « À votre avis » sur la RTBF.



"Des signes qui ne trompent pas : 300 dessins pour le climat" : Les glaciers fondent, le niveau des océans monte, la pollution est omniprésente, la biodiversité disparaît... autant de signes qui ne trompent pas : il est vraiment urgent d'agir... et d'en rire !

Soit l'humour nous permet de prendre conscience à temps du problème et nous encourage à changer les choses. Soit, foutu pour foutu, autant envisager notre extinction prochaine avec bonne humeur.

Ce livre réunit près de 300 dessins illustrant tout ce qui nous inquiète quant à l'environnement, tout ce qui le menace, et tout ce qui doit changer... Certains datent d'il y a trente ans (comme quoi tout cela n'est pas nouveau), d'autres d'aujourd'hui. Il y a bien sûr des inédits.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Mourir la nuit", le premier récit de la journaliste belge Anne-Cécile Huwart chez Onlit Editions.



Un matin de février, deux corps mutilés sont découverts à Bruxelles : celui d'un SDF dans un parking, puis celui d'un nanti dans son appartement. La commissaire Natacha Barthel arrive sur les lieux. À ses côtés, une journaliste autorisée à couvrir les deux enquêtes. Ça sonne comme un polar. Sauf que tout est vrai ! Anne-Cécile Huwart livre le récit de cinq années de reportage sur les pas de la Crim'.



Les sorties ciné avec Louis Danvers :



- Brooklyn Affairs

- Atlantique

- Piranhas

- La Famille Addams

