Entrez sans frapper : Sami Bouajila, Mehdi M. Barsaoui et Patricio Guzmán sur Auvio

Cinéma pour démarrer la semaine avec le film « Un fils » de Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila. Un drame familial sur la filiation et la paternité dans une Tunisie à l'aube d'une transition politique et sociale. Mais aussi le grand réalisateur chilien Patricio Guzmán pour le dernier volet de sa trilogie sur son pays : "La Cordillère des songes".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : le film "Hors Normes.



Le réalisateur chilien Patricio Guzmán pour son film "La Cordillère des songes", le dernier volet d'une trilogie grandiose sur son pays meurtri par la dictature de Pinochet, qui sort le 11/12. Il a reçu L'Oeil d'Or au Festival de Cannes.



Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d'atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c'est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j'ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili.



Sami Bouajila et Mehdi M. Barsaoui pour le film "Un fils", qui est présenté dans le cadre du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (CINEMAMED), qui a lieu jusqu'au 07/12.

Le film est projeté ce soir à 19h00 au Palace à Bruxelles et jeudi à 19h30 à L'Aventure à Bruxelles.

Il sortira le 18 mars 2020.



Aziz, 10 ans, est blessé au cours d'une embuscade alors qu'il est en vacances en Tunisie. L'enfant a besoin d'une transfusion de sang au plus vite mais cet événement va révéler un lourd secret familial...



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec de la littérature ado :



- Marion Brunet, « Sans foi ni Loi », Pocket Jeunesse

- Christelle Dabos, « Le Passe-Miroir #4 : La tempête des échos », Gallimard Jeunesse

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper