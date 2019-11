Entrez sans frapper : Spéciale The Rolling Stones sur Auvio

À l'occasion de la sortie de "The Rolling Stones on stage" de Bruno Juffin : 50 concerts mythiques des Rolling Stones, de leurs débuts en 1962 à l'ultime tournée de 2018... Mais aussi les 50 ans de leur huitième album "Let It Bleed !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : du labrador à la levrette en passant par la poutre...



Spéciale Rolling Stones avec Bruno Juffin, auteur du coffret livre/blu-ray "The Rolling Stones on stage" (GM Éditions/Carlotta Films).

Il sera aussi question des 50 ans de l'album "Let It Bleed, sorti le 5 décembre 1969.



Depuis cinq décennies, une certitude se confirme concert après concert : les Rolling Stones, c'est sur scène qu'ils sont les meilleurs. Les plus authentiques, les plus virtuoses, les plus inventifs, les plus casse-cou aussi, sans filet ni garde-fou. La scène, terrain de jeu favori de Mick Jagger et Keith Richards, le couple infernal auquel le rock doit des chansons divines. La scène, lieu de l'électricité des corps, de la contagieuse furie des riffs, des embrasements en chaîne une longue, une passionnante, une prodigieuse histoire qui, des clubs des sixties aux stades d'aujourd'hui, a vu une bande de missionnaires du blues devenir le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. Une histoire pleine de bruit et de fureur, à jamais associée à des personnages hors norme et des lieux légendaires le Marquee, l'Olympia, Hyde Park, le Madison Square Garden, Altamont et bien d'autres encore. Ce livre vous invite à les visiter, dans la fosse ou depuis les backstages...



Deux beaux livres dans le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru :



- "400 femmes artistes" (Phaidon), cinq siècles de créativité féminine révélés par plus de 400 œuvres d'arts fascinantes

- "Linda McCartney. The Polaroid Diaries" (Taschen), un aspect plus intime et très personnel de l'œuvre photographique de Linda McCartney. Le regard singulier de Linda McCartney sur le monde et sa famille, à travers des portraits de Paul McCartney et des quatre enfants du couple



Les sorties ciné avec Hugues Dayez.

