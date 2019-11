Entrez sans frapper : Mati Diop et Kyle Eastwood sur Auvio

Cinéma et musique avec le nouveau film de Mati Diop : "Atlantique" et Kyle Eastwood pour son album "Cinematic".



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Gorian Delpâture et Myriam Leroy.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : l'édition révisée du roman "Le Prince des marées" de Pat Conroy (Albin Michel).



Dans le sillage des grands noms de la littérature du Sud des États-Unis, Pat Conroy s'est imposé en 1986 avec un chef-d'œuvre, Le Prince des marées, aujourd'hui réédité dans une traduction révisée. Au cœur des somptueux paysages maritimes de la Caroline du Sud, cette « histoire d'eau salée, de bateaux et de crevettes, de larmes et de tempêtes » fouille la mémoire d'une famille troublée, dans un Deep South encore marqué par la ségrégation raciale.

Tom, Luke et Savannah Wingo ont été élevés à la dure, entre joies et tragédies, par un père pêcheur de crevettes, alcoolique et violent, et une mère fantasque et mythomane. C'est cette vie-là que va raconter Tom à la psychiatre Susan Lowenstein après la énième tentative de suicide de sa sœur, désormais installée à New York. Pour aider la thérapeute à sauver Savannah, Tom accepte de se replonger dans les souvenirs d'une enfance marquée par un terrible secret. Ses confessions, empreintes d'humour et d'émotion, vont faire revivre la bouleversante saga du clan Wingo. Eet peut-être leur offrir à tous une chance de rédemption.



L'actrice et réalisatrice française et sénégalaise Mati Diop pour son film "Atlantique", qui sortira le 04/12.



Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d'Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.



Le musicien de jazz américain Kyle Eastwood, fils de Clint Eastwood, pour la sortie de son album "Cinematic".

Il sera en concert au Tournai Jazz festival le 2 mai 2020.



De Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall, Kyle Eastwood s'attaque à la reprise inédite de musiques de films qui ont marqué l'histoire du cinéma...



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

