Entrez sans frapper : Stephan Eicher sur Auvio

L'interprète de « Déjeuner en paix » et de « Combien de temps » revient avec un nouvel album "Homeless Songs" et est notre invité !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30 avec Bernard Dobbeleer et Nicolas Herman.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le célèbre taxi londonien, le Black Cab.



L'artiste suisse Stephan Eicher pour son nouvel album "Homeless Songs".

Il sera en concert le 09/12 au Cirque Royal à Bruxelles.



Après un album live enregistré avec une fanfare, le chanteur suisse revient avec quatorze titres inédits. Des textes en français (écrits par Philippe Djian), en suisse-allemand, des poèmes dans lesquels on retrouve la voix de l'interprète de Déjeuner en paix.



Polar et Littérature de genre avec Michel Dufranne et un peu d'exotisme avec l'Inde et l'Afrique du Sud :



- Abir Mukherjee, "L'Attaque du Calcutta-Darjeeling", Liana Levi

- Mike Nicol, "L'Agence", Gallimard/Série Noire

