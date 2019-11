Entrez sans frapper : Wes Craven et Andreï Tarkovski sur Auvio

Horreur et mysticisme avec les 35 ans de "A Nightmare on Elm Street" (Les Griffes de la nuit) de Wes Craven, et son terrible tueur en série Freddy Krueger. Mais aussi un focus sur le cinéaste soviétique Andreï Tarkovski. On en parle avec notre spécialiste cinéma Dick Tomasovic.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Monsieur et Madame Penflam.



Double spéciale cinéma pour terminer la semaine :



Les 35 ans de "A Nightmare on Elm Street" (Les Griffes de la nuit) de Wes Craven.



Nancy, Kris, Quentin, Jesse et Dean habitent Elm Street, au coeur d'une banlieue résidentielle semblable à des milliers d'autres - paisible, proprette et sans histoire... Mais depuis quelques temps, ces cinq jeunes sont hantés chaque nuit par le même cauchemar oppressant : un homme à la voix caverneuse surgit des ténèbres. Vêtu d'un t-shirt rouge et vert lacéré, il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré.



Mais aussi une spéciale Andreï Tarkovski, dont les cinq films soviétiques sont à découvrir en version restaurée 4K sur grand écran à Flagey jusqu'au 26/11 (Stalker, La jeunesse d'Yvan, Andreï Roublev, Le Miroir, Solaris). Ainsi que « Le Sacrifice » en version restaurée, du 04/12 au 05/1 à Flagey également.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : "La tondue" de Georges Brassens.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper