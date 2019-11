Entrez sans frapper : Spéciale Francis Bacon sur Auvio

Le peintre sulfureux de la violence, de la cruauté et de la tragédie, qui aurait eu 110 ans cette année, est à l'affiche du Centre Pompidou à Paris. Cette rétrospective explore les rapports que le peintre britannique a entretenus avec la littérature... On en parle avec le commissaire Didier Ottinger.



À la suite des monographies consacrées à Marcel Duchamp, René Magritte, André Derain ou encore Henri Matisse, le Centre Pompidou poursuit la relecture des œuvres majeures du 20ème siècle et consacre une vaste exposition à Francis Bacon.



La rétrospective "Bacon en toutes lettres", à voir jusqu'au 20 janvier au Centre Pompidou à Paris, examine une partie de l'œuvre du peintre britannique dans ses rapports avec la littérature. Eschyle, Nietzsche, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Georges Bataille et Michel Leiris forment la famille spirituelle de Bacon et ses sources d'inspiration.



On en parle avec le commissaire Didier Ottinger.



