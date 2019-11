Entrez sans frapper : Russell Banks sur Auvio

Dans son dernier livre "Voyager : récits de voyages", il nous invite à l'accompagner des plages des Caraïbes aux sommets de l'Himalaya ou des Andes. Examen de conscience, méditation profonde, questionnement sur la relation de l'auteur avec le monde et sur l'identité américaine sont au cœur de ce récit.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le caddie.



Rencontre avec l'écrivain américain Russell Banks, dans le cadre du dernier Festival Passa Porta, pour parler de son dernier livre "Voyager : récits de voyages", paru chez Actes Sud en 2017.



Depuis l'enfance, Russell Banks n'a jamais cessé de nourrir un désir d'évasion considérable. Dans son nouveau recueil de récits, il nous invite à l'accompagner des plages des Caraïbes aux sommets de l'Himalaya ou des Andes. Une quête de soi faisant presque emploi de livre de vie.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec deux portraits des USA, l'un primé, l'autre très attendu :



- Kevin Powers, lauréat du Grand Prix de Littérature Américaine 2019 pour son roman "L'Écho du temps" publié aux Éditions Delcourt

- Don Winslow, "La Frontière", Harper Collins Noir

