Entrez sans frapper : Caroline Loeb et Ladj Ly sur Auvio

Focus sur Françoise Sagan avec Caroline Loeb. Mais aussi Ladj Ly pour son film "Les Misérables", film coup de poing sur les quartiers populaires et les violences policières...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30 avec Jacques De Pierpont et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Alfred Hitchcock : L'homme de Londres (Tome 1) » de Noël Simsolo et Dominique Hé chez Glénat

- « Jusqu'au dernier » de Jérôme Félix et Castine chez Grand Angle

- « Avez-vous lu les classiques de la littérature ? » (Tome 2) de Soledad Bravi et Pascale Frey chez Rue de Sèvres



Caroline Loeb, l'interprète du tube des années 1980 « C'est la ouate », pour son spectacle "Françoise par Sagan", mis en scène par Alex Lutz, à voir les 28 et 29/11 à 20h30 au Théâtre de la Toison d'Or (TTO) à Bruxelles.



À partir d'interviews de Françoise Sagan, Caroline Loeb tisse un monologue où l'auteure de « Bonjour Tristesse » se révèle avec tendresse, intelligence et subtilité. L'écrivaine nous parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l'importance du désir, de son dédain pour l'argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en embuscade.



Le réalisateur et scénariste français Ladj Ly pour son film "Les Misérables", qui sort le 20/11.



Prix du jury et évènement du dernier Festival de Cannes, film qui représentera la France aux prochains Oscars, "Les Misérables" raconte l'histoire d'un policier fraichement affecté dans le secteur de Clichy-Montfermeil qui doit faire face à un contrôle de police filmé qui tourne mal. Plus de vingt-cinq ans après « La Haine » de Mathieu Kassovitz, le créateur de l'école de cinéma Kourtrajmé pousse un cri de colère pour dépeindre, caméra à l'épaule et sans misérabilisme, la détresse d'une zone sensible du Nord-Est parisien.



La chanson de Pompon : "Y.M.C.A." de Village People.

