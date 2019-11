Entrez sans frapper : Karine Tuil sur Auvio

Elle vient de remporter le Prix Interallié 2019 pour "Les choses humaines", un roman post #MeToo qui questionne la culture du viol dans notre société et cette zone grise du consentement...



La romancière française Karine Tuil pour son nouveau roman "Les choses humaines" (Gallimard).



Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale.



Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion

sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage?



