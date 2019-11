Entrez sans frapper : Sylvain Tesson sur Auvio

Il vient de remporter le Prix Renaudot 2019 pour « La panthère des neiges », un récit de voyage en forme de quête, qui nous emmène dans les hauts plateaux du Tibet à la rencontre d'un animal menacé d'extinction : la panthère des neiges.



Avec Romain Detroy, on ira « Derrière les murs » du Scribner Building, sur la Cinquième Avenue de New-York, un bâtiment qui abritait la maison d'éditions de Henry James, d'Ernest Hemingway, de Francis Scott Fitzgerald, et qui possédait une sublime libraire au rez-de-chaussée...



L'écrivain et voyageur français Sylvain Tesson pour son roman "La panthère des neiges" (Gallimard), Prix Renaudot 2019.



« - Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène.

- Qui est-ce ?

- La panthère des neiges. Une ombre magique!

- Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je.

- C'est ce qu'elle fait croire. »



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites" de Marcel Proust (Éditions de Fallois).



C'est un exceptionnel ensemble d'inédits de Marcel Proust qui apparaît aujourd'hui, car il s'agit d'oeuvres littéraires, d'oeuvres de fiction : une série de nouvelles diversement achevées, écrites dans l'environnement des "Plaisirs et les Jours", durant les années 1890. Certaines ont figuré un temps au sommaire du volume, puis l'auteur les a écartées. Proust a une vingtaine d'années, et la plupart de ces textes évoquent la prise de conscience de son homosexualité, sur un mode sombrement tragique, celui de la malédiction.



