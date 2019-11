Entrez sans frapper : César Diaz et Jean Dujardin sur Auvio

Retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Myriam Leroy et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Je ne reverrai plus le monde", les textes de prison de Ahmet Altan (Actes Sud). Cet intellectuel turc de renom, incarcéré depuis 2016 et condamné en 2018 à la perpétuité pour des liens supposés avec le putsch manqué de 2016 en Turquie, a été libéré sous contrôle judiciaire le 4 novembre dernier.



Ahmet Altan est romancier, essayiste et journaliste, il était aussi rédacteur en chef du quotidien Taraf jusqu'au 15 juillet 2016. À cette date, la Turquie s'enflamme, des milliers de personnes descendent dans la rue à Istanbul et à Ankara suite à une tentative de putsch. Le lendemain commence une vague d'arrestations parmi les fonctionnaires, les enseignants, l'armée et les journalistes. Ahmet Altan fait partie de ceux-là, il sera condamné à perpétuité, accusé d'avoir appelé au renversement du gouvernement de l'AKP. Ahmet Altan a 69 ans.

Ces textes sont écrits du fond de sa geôle. Poignants, remarquablement maîtrisés, ces allers-retours entre réflexions, méditations et sensations expriment le quotidien du prisonnier mais ils disent aussi combien l'écriture est pour lui salvatrice. Tel un credo il s'en remet à son imagination, à la force des mots qui seule lui permet de survivre et de franchir les murs.



Le réalisateur César Diaz pour son film "Nuestras Madres", Caméra d'Or au Festival de Cannes 2019, qui représentera la Belgique aux Oscars.



Guatemala, en 2013. Le pays vit au rythme du proce`s des militaires a` l'origine de la guerre civile. Les te¿moignages des victimes s'enchai^nent. Ernesto, jeune anthropologue a` la Fondation me¿dico-le¿gale, travaille a` l'identification des disparus. Un jour, a` travers le re¿cit d'une vieille femme, Ernesto croit de¿celer une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son pe`re, gue¿rillero disparu pendant la guerre. Contre l'avis de sa me`re, il plonge a` corps perdu dans le dossier, a` la recherche de la ve¿rite¿ et de la re¿silience.



Jean Dujardin pour "J'accuse" de Roman Polanski.



Pendant les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier.

Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON