Entrez sans frapper : Philippe Katerine et Céline Delbecq sur Auvio

De la musique avec "Confessions", le nouvel album de Philippe Katerine et du théâtre avec "Cinglée", la nouvelle pièce sur le féminicide de Céline Delbecq.



Nouvelle diffusion de l'Objet Pop de Nicolas Herman : la mini.



Céline Delbecq pour sa pièce "Cinglée", à voir jusqu'au 20/11 au Théâtre Blocry à Louvain-la-Neuve et en tournée un peu partout.



Marta aurait pu mener une vie tranquille si elle n'avait pas ouvert le journal ce jour-là. Depuis qu'elle est tombée sur un article relatant « le premier crime conjugal de l'année 2017 en Belgique », cette femme sans histoires collectionne tous les papiers sur le sujet et apprend par cœur la liste des victimes. Et plus la liste s'allonge, plus Marta s'emporte.

Face au silence dans lequel ces crimes s'effacent, elle ressent l'urgence de faire bouger les choses. Alors, sous l'œil atterré de son fils, Marta se met à écrire des lettres... au Roi Philippe.



Nouvelle diffusion de la chronique Polar et littérature de genre de Michel Dufranne : une thématique "héritage de la violence" :



- Thierry Crouzet, "Mon père, ce tueur", La Manufacture de Livres

- Le premier roman d'Aurélie Champagne, "Zébu Boy", Monsieur Toussaint Louverture



Philippe Katerine pour son nouvel album "Confessions".

En concert le 15 janvier à La Madeleine à Bruxelles.



Jean-Marc Panis nous propose une plongée dans l'univers et l'atelier de Romain Renard, auteur belge de BD encensé pour sa série "Melville". Il travaille d'arrache-pied au tome 3, qui sortira l'an prochain avec à la clef tout en univers (musique, jeu, site, ...) En parallèle, il travaille au développement d'une série télé et d'un roman...

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON