Entrez sans frapper : Costa-Gavras et le film Beats sur Auvio

À l'occasion de la sortie du film "Beats" de Brian Welsh, focus sur les raves britanniques du début des années 90 avec Bernard Dobbeleer.



1994, Royaume-Uni. Johnno et Spanner ont toujours été les meilleurs amis, mais au seuil de l'âge adulte, les deux vies semblent soudainement prendre une direction différente. Lors de leur dernière nuit ensemble, ils ont volé de l'argent du frère de Spanner et sont partis pour une rave illégale. Accompagnés de l'anarchie et de l'ivresse de la vie nocturne, ils vivent un voyage inoubliable. Une histoire universelle sur l'amitié, la résistance et le pouvoir d'être forts ensemble, au rythme d'une bande-son fouettante.



Costa-Gavras pour son film "Adults in the room", une adaptation du livre de Yanis Varoufakis (Ministre des Finances d'Alexis Tsipras) sur la crise grecque. Une interview d'Éric Russon.



Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l'espoir de sauver leur pays de l'emprise qu'il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.



La chanson de Pompon : "Me gustan los estudiantes" d'Angel Parra (1989).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN