Entrez sans frapper : Ozark Henry et François Bégaudeau sur Auvio

De la musique avec le nouveau projet musical "Studio Ozark Henry" et de la BD avec "Une vie de moche" de François Bégaudeau.



Dès 11h30, retrouvez la "Bagarre dans la Discothèque" avec Corentin Candi et Adeline Dieudonné.



Et dès midi :



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : les soeurs Brontë.



Ozark Henry et son nouveau projet musical "Studio Ozark Henry", qui sort ce vendredi 8 novembre.



François Bégaudeau pour la BD "Une vie de moche", qui vient de paraître chez Marabulles, le label BD des éditions Marabout.



Le parcours de Guylaine de sa naissance jusqu'à ses 60 ans. Sa particularité : être née moche. Pendant des années elle va ruser à coup de maquillage et de vêtements pour s'arranger avec la réalité. Les défauts s'atténueront avec le temps. Ce récit résolument féministe est porté par les dessins délicats et émouvants de Cécile Guillard.



Dans le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru, un spéciale Femina avec "Par les routes de Sylvain Prudhomme (L'arbalète/Gallimard), Femina 2019 et Edna O'Brien pour son livre "Girl" (Sabine Wespierser), Prix Femina spécial pour l'ensemble de son œuvre.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- La belle époque

- Adults in the room

- The report

- Midway

