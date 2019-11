Entrez sans frapper : Nicolas Bedos et Fanny Ardant sur Auvio

"La Belle Époque", c'est le deuxième long métrage de Nicolas Bedos, après « Monsieur & Madame Adelman », dans lequel Victor (Daniel Auteuil) replonge dans les années 70 pour revivre son grand amour de jeunesse...



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Les Affamés et les Rassasiés" de Timur Vermes (Belfond).



2020 et des poussières. L'Europe a fermé ses frontières et, comme des centaines de milliers de ses compatriotes, Lionel est coincé dans un immense camp de réfugiés aux confins de l'Afrique, sans le moindre avenir.

Résolu à se rendre en Allemagne coûte que coûte, Lionel élabore alors un projet fou : marcher 10 000 kilomètres jusqu'en Europe, en compagnie de ses 150 000 compagnons d'infortune. Le tout sous les caméras d'une émission de téléréalité allemande et suivi de près par une foule de journalistes, d'hommes d'affaires et de mafieux en tout genre, bien décidés à capitaliser sur ce long cortège de misère humaine.

En Allemagne, c'est la panique. Une horde d'envahisseurs venus d'ailleurs s'apprête à franchir les portes de l'Europe ? Jamais ! Les politiciens s'affairent, les journalistes polémiquent et la population s'émeut.

Et tandis que tous tergiversent, les marcheurs arrivent enfin...



Nicolas Bedos et Fanny Ardant pour le film "La Belle Époque", qui sort ce mercredi. Une interview d'Éric Russon.



Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

