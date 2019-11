Entrez sans frapper : Yolande Moreau sur Auvio

"Cleo", le premier long métrage de la réalisatrice Eva Cools dans lequel on retrouve Yolande Moreau et Anna Franziska Jäger.



« Bagarre dans le Discothèque » à 11h30, avec Nicolas Herman et Bernard Dobbeleer.



L'objet Pop de Nicolas Herman : le bandana.



Yolande Moreau sera notre invité pour le film « Cleo » d'Eva Cools : « Cleo, 17 ans, survit à un accident de voiture qui coûte la vie à ses parents. Sa grand-mère tente d'offrir à Cleo et son petit frère un foyer accueillant, mais elle doit faire face à une adolescente rebelle. Lors d'une soirée en discothèque, Cleo rencontre le mystérieux Leos, âgé de 30 ans. Il prend Cleo sous son aile, mais peu à peu, Leos s'avère ne pas être la personne qu'elle pensait... »



La chronique de Josef Schovanec : Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne qui, à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin ce 9 novembre, nous présente deux romans sur la thématique « relations est/ouest » :



- Le monstrueux « La Fabrique des salauds » de Chris Kraus (Ed. Belfond) : grande fresque littéraire historique qui retrace la face cachée de l'Allemagne.

- La fable uchronique du Polonais Zygmunt Miloszewski « Te souviendras-tu de demain ? » (Ed. Fleuve)

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN