Entrez sans frapper : Denis Rossano sur Auvio

« Le père, Douglas Sirk, est un des plus grands cinéastes d'Hollywood. Le fils est un jeune premier du cinéma nazi. Le roman vrai de leur déchirure.

Pour mettre des mots sur l'histoire que Douglas Sirk n'a jamais racontée, Denis Rossano mène l'enquête, jusqu'à découvrir ce que le cinéaste lui-même ignorait. »



Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : « Route 66 » de Nat King Cole (1946).



Nous recevrons Denis Rossano pour son roman « Un père sans enfant » paru aux éditions Allary.

« Le père est Douglas Sirk, metteur en scène de théâtre dans les années 20 et réalisateur apprécié de Goebbels dans les années 30. Marié à une juive, il doit fuir l'Allemagne pour les États-Unis où, grâce à ses mélodrames, il conquiert Hollywood. L'enfant est Klaus Detlef Sierck, le fils que Douglas a eu avec sa première femme, une actrice ratée devenue une nazie fanatique. Quand ils divorcent en 1928, elle lui interdit de voir son fils de quatre ans dont elle fera un enfant star du cinéma sous le Troisième Reich. Le père ne reverra jamais son fils, sauf à l'écran. »



Feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



Ce vendredi : An Pierlé à Gand.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON