Entrez sans frapper : Fabrizio Rongione, Catel et Jean-Baptiste Andréa sur Auvio

Du théâtre avec le nouveau seul en scène de Fabrizio Rongione : "Homo Sapiens". Mais aussi de la BD avec « Le roman des Goscinny » et de la littérature avec « Cent millions d'années et un jour », le nouveau roman de l'auteur de « Ma Reine ».



Nouvelle diffusion des sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Déesse » d'Aude Picault (Les Requins Marteaux)

- « Karoo », d'après le roman de Steve Tesich, par Bézian (Delcourt)

- « Les deux vies de Pénélope » de Judith Vanistendael (Le Lombard)

- « Docteur Toilette » de Kazuyoshi Torii (Cornélius)



L'acteur, scénariste et producteur belge Fabrizio Rongione pour son nouveau seul en scène "Homo Sapiens", à voir jusqu'au 9/11 au TTO à Bruxelles.



Saviez-vous que Jules César était le roi des Fake News ? Ou que Napoléon ferait un bien piètre père en 2019 ? Vous ne voyez pas le lien avec aujourd'hui ? Dans ce nouveau spectacle, Fabrizio Rongione, mis en scène par Samuel Tilman (cinéaste d'Une part d'ombre et accessoirement, comparse de toujours) convoque l'Histoire, ses figures marquantes et ses personnages de l'ombre pour tenter d'éclairer le présent. Les raison de nos nevroses contemporaines sont nombreuses. Elles sont drôles quand on les observe aujourd'hui. Elles peuvent l'être encore plus quand on les transpose dans le passé...



Nouvelle diffusion de la chronique "Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Radio Activity" de Karftwerk.



L'autrice de bande dessinée et illustratrice française Catel pour "Le roman des Goscinny : Naissance d'un Gaulois" (Grasset).



Redonner vie à René Goscinny, scénariste culte du 9ème art, à travers ses propres mots collectés dans les interviews donnés tout au long de sa vie. S'ajoute à ce récit celui de sa fille unique, Anne Goscinny, elle -même auteure et fondatrice de l'institut Goscinny, qui parle de son vécu en rapport avec la présence puis l'absence de son père, mort prématurément. Ce roman graphique retrace l'histoire émouvante et extraordinaire d'une famille juive aschkenaze au cœur de la vie artistique française, du génie de René, créateur de personnages emblématiques. À Bruxelles puis à Paris, il trouvera peu à peu sa vocation : non pas dessiner, mais écrire, scénarios, sketchs, histoires. Goscinny crée, avec Uderzo, le personnage d'Astérix, qui devient très vite célèbre dans le monde entier, mais aussi le Petit Nicolas, avec Sempé. Et il est le grand scénariste de Lucky Luke et d'Iznogoud. C'est aux portes du « célèbre village gaulois » que s'arrête ce Roman des Goscinny : alternant avec force et tendresse des épisodes de la vie de René ; et ceux racontés par sa fille Anne.



L'écrivain, scénariste et réalisateur français Jean-Baptiste Andrea, l'auteur de « Ma Reine », pour son nouveau roman « Cent millions d'années et un jour » (L'Iconoclaste).



1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan, paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants, qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette. Apato- saure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là où nul n'aurait pensé aller.



Feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



Ce jeudi : Scylla à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON