Entrez sans frapper : Thomas Fersen et Salvatore Minni sur Auvio

Il sera question du nouvel album de Thomas Fersen : " C'est tout ce qu'il me reste", mais aussi de littérature noire avec "Anamnèse" de Salvatore Minni.



Nouvelle diffusion de "La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : la mort d'Émile Zola.



"Iris Noir", c'est le nouveau salon de littérature noire qui a lieu ces 1er et 2 novembre à Bruxelles.



On en parle avec Salvatore Minni, co-organisateur de ce salon et auteur du livre "Anamnèse" (Slatkine et Cie).



Anamnèse, du grec « anamnêsis » : action de rappeler à la mémoire.

En médecine, l'ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédée.

En ésotérisme, le fait de recouvrer la connaissance totale de ses existences antérieures.

Marie est en proie à des cauchemars aussi sinistres que sanglants. Qui est cette femme poignardée à mort qui l'implore ? Pourquoi lui demande-t-elle pardon ? Elle tente de découvrir ce qui se cache derrière ces images atroces qui l'assaillent chaque nuit... Dans sa descente en enfer, des secrets seront dévoilés, des masques tomberont, et la vérité éclatera. Qui en subira les conséquences ? Marie ? Sophie ? Luc ? Ou encore Jack Lee dont Marie est devenue l'obsession...?

Plongez dans l'univers frissonnant et bouleversant de Salvatore Minni.

Et n'oubliez jamais qui vous êtes...



Nouvelle diffusion de "La La Langue" de Joëlle Scoriels.

Il sera question d'une pincée de contraception avec sa farandole de mucus cervical...



L'auteur-compositeur-interprète français Thomas Fersen pour son nouvel album " C'est tout ce qu'il me reste".

En concert le 1er février au 140 à Bruxelles.



Feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



Ce mercredi : Stef Kamil Carlens à Anvers.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Doctor Sleep, la suite de Shining

- Sorry we missed you, le nouveau Ken Loach

- Mon chien stupide, d'après le roman de John Fante

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON