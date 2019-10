Entrez sans frapper : Laurent Binet, Alain Leempoel et Thierry Janssen sur Auvio

"Civilizations", c'est le nouveau roman de Laurent Binet, une uchronie dans laquelle les Incas conquièrent l'Europe au XVIe siècle. On parlera aussi théâtre avec la reprise de la pièce "Le tour du monde en 80 jours".



Nouvelle diffusion du coup de coeur de Gorian Delpâture : « Un livre de martyrs américains » de Joyce Carol Oates (Philippe Rey).



2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du Centre des femmes d'une petite ville de l'Ohio et tire sur le Dr Augustus Voorhees, l'un des « médecins avorteurs » de l'hôpital.

De façon remarquable, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte meurtrier : Luther Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité et un mari démuni. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église, où il fait la rencontre décisive du professeur Wohlman, activiste antiavortement. Bientôt, il se sent lui aussi investi d'une mission divine, celle de défendre les enfants à naître, peu importe le prix à payer y compris sa future condamnation à mort.

Dans le virulent débat sur l'avortement, chaque camp est convaincu du bien-fondé de ses actions. Mené par des idéaux humanistes, Augustus Voorhees a consacré sa vie à la défense du droit des femmes à disposer de leur corps. Les morts des deux hommes laissent leurs familles en état de fragilité. En particulier leurs filles, Naomi Voorhees et Dawn Dunphy, obsédées par la mémoire de leurs pères.

Joyce Carol Oates offre le portrait acéré d'une société ébranlée dans ses valeurs profondes. Sans jamais prendre position, elle rend compte d'une réalité trop complexe pour reposer sur des oppositions binaires. Entre les fœtus avortés, les médecins assassinés ou les « soldats de Dieu » condamnés à la peine capitale, qui sont les véritables martyrs ?



Alain Leempoel et Thierry Janssen pour la reprise de la pièce "Le tour du monde en 80 jours", d'après Jules Verne, à voir au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles jusqu'au 30/11.



Dans un rythme endiablé, Jules Verne entraîne le lecteur autour du monde. L'auteur est fasciné par la vitesse et le progrès technique et scientifique. Plus de cent ans ont passé. Le monde est devenu aujourd'hui un grand village, les hommes sont connectés en permanence avec les quatre coins de la planète. Tout va très vite, toujours trop vite... Un spectacle pour toutes les générations.



Nouvelle diffusion de « Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.



L'écrivain français Laurent Binet pour son roman "Civilizations" (Grasset).



Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud.

1492 : Colomb ne découvre pas l'Amérique.

1531 : les Incas envahissent l'Europe.

À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ?

Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire.



Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ?

L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques.

Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : des alliés.

De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne réalité.



Feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



Ce mardi : Roscoe à Liège.

