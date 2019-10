Entrez sans frapper : Lorenzo Mattotti, Charly Delwart et Étienne Davodeau sur Auvio

L'auteur belge Charly Delwart et sa "Databiographie" ou comment raconter sa vie en la quantifiant ? Mais aussi, Lorenzo Mattotti pour son film d'animation "La fameuse invasion des ours en Sicile" et Étienne Davodeau pour sa BD "Les couloirs aériens" sur la crise de la cinquantaine.



Le dessinateur et scénariste français de bandes dessinées Étienne Davodeau pour sa nouvelle BD "Les couloirs aériens" (Futuropolis).



Mauvaise passe pour Yvan. Coup sur coup, il a perdu ses deux parents, son boulot et ça ne va pas trop bien avec sa femme. Une pause s'impose afin de faire le point. Son pote Thierry lui propose justement sa maison secondaire jurassienne pour se mettre au vert, histoire de décompresser. C'est toute la crise de la cinquantaine (la nouvelle quarantaine) qu'Étienne Davodeau, Joub et Christophe Hermenier racontent dans "Les couloirs aériens".



Nouvelle diffusion de la chronique polar de Michel Dufranne avec un recueil de nouvelles belges et un premier roman "social" français :



- Étienne Verhasselt, « L'Éternité, brève », Le Tripote

- Alexandre Labruffe, « Chronique d'une station-service », Verticales/Gallimard



Le dessinateur et illustrateur italien Lorenzo Mattotti pour son film d'animation "La fameuse invasion des ours en Sicile". Une adaptation d'un roman de littérature jeunesse italien signé Dino Buzzati, paru en 1945.



Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n'est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...



L'auteur belge Charly Delwart pour sa "Databiographie" (Flammarion).



Charly Delwart a toujours eu question à tout. Quand il a découvert, à la lecture d'une statistique, qu'il y avait sur Terre 200 000 loups sauvages pour 400 millions de chiens domestiques, il s'est posé une nouvelle question : si deux simples chiffres donnent une idée claire de ce que notre monde devient, est-ce que les statistiques pourraient aussi éclairer sa propre existence ? Dire qui il a été et qui il est aujourd'hui, à cet instant précis de ses 44 ans ? En cherchant à représenter graphiquement sa vie intérieure et sociale, Charly Delwart crée un nouveau genre de biographie : celle qui se raconte en chiffres, en illustrant ses données personnelles d'histoires et de souvenirs. Une databiographie.



Le feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



On démarre avec Charleroi. Ses terrils, son ring, ses hauts fourneaux éteints et sa gloire, devenue international : Mélanie De Biasio.

