Entrez sans frapper : Frida Kahlo par Claire Berest sur Auvio

Bénédicte Liénard et Mary Jiménez pour le film "By the name of Tania".



L'Amazonie coule paresseusement à travers les mines d'or du nord du Pérou. À l'aide de témoignages réels, les réalisatrices Bénédicte Liénard et Mary Jimenez racontent l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans les griffes de la prostitution forcée lorsque son espoir initial d'échapper aux contraintes de son village tourne mal. Pas à pas, elle se fait dépouiller de son intégrité morale et physique. Le film reconstitue un espace de dignité et rend voix et identité à un destin formellement anonyme. Avec son imagerie puissante, l'odyssée traumatisante de la jeune femme incarne la destruction de la vie dans un monde capitaliste en relation avec des destructions naturelles effroyables.



L'autrice française Claire Berest pour "Rien n'est noir", un roman biographique sur Frida Kahlo (Stock).



« À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage. Que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, parce que rien n'est noir, absolument rien.

Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint.

Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques.»



