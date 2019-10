Entrez sans frapper : Éric Toledano sur Auvio

Après Intouchables, Samba et Le Sens de la fête, voici « Hors Normes », la nouvelle comédie sociale du duo Toledano et Nakache dans laquelle ils abordent la question de l'autisme avec humour et émotion...



À 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque avec Sébastien Ministru et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



3 films et 2 BD en mode "Fais-moi peur" :



- "Christine" de John Carpenter

- "Happy Birthday to me" de J. Lee Thompson

- "Quand nous étions sorcières" de Nietzchka Keene, avec Björk

- "Dracula d'après Bram Stoker" de Roy Thomas, Mike Mignola, John Nyberg et Mark Chiarello (Delcourt)

- "Dracula de Bram Stoker" par Georges Bess (Glénat)



Éric Toledano pour le film "Hors Normes", réalisé avec Olivier Nakache.



Bruno et Malik (Vincent Cassel et Reda Kateb) vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.



La chronique de Josef Schovanec : l'écrivain, poète et peintre belge Henri Michaux, qui nous a quittés il y a 35 ans...



« Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : "El Condor Pasa (If I Could)" de Simon and Garfunkel.

