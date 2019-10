Entrez sans frapper : Matthias Schoenaerts et Vincent Delerm sur Auvio

Cinéma et musique avec Matthias Schoenaerts pour le film "The Mustang" (Nevada) et Vincent Delerm pour son nouvel album "Panorama".



Dès 11h30, c'est la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : Margaret Atwood pour son livre "Les Testaments" (Robert Laffont), la suite de "La Servante écarlate". Elle vient de recevoir le Booker Prize 2019.



Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l'intérieur.

À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de la frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et l'autre au Canada, où elle participe à des manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s'accepter et à accepter de défendre ses convictions profondes.



Vincent Delerm pour son nouvel album "Panorama".



En concert le 02/04 au Cirque Royal à Bruxelles.



Matthias Schoenaerts pour le film "The Mustang" (Nevada) de Laure de Clermont-Tonnerre. Une interview d'Éric Russon.



Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.



La chanson de Pompon : "La java des bombes atomiques" de Boris Vian (1955).

