Entrez sans frapper : Spéciale Jean de La Fontaine sur Auvio

Patrick Dandrey, professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à la faculté des Lettres de la Sorbonne («Sorbonne-Université»), spécialiste de la littérature et de la culture du XVIIe siècle français, Molière et La Fontaine entre autres, Président de la Société des Amis de Jean de La Fontaine. Il a publié en 2014 le livre "Les fables de la Fontaine illustrées par Gustave Doré" (Chêne).



« Bagarre dans le Discothèque » à 11h30, avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le sac banane.



Cet ouvrage, adapté de l'édition originale de 1867, propose l'intégralité des fables magnifiquement illustrées par Gustave Doré. Ces 43 gravures, spécialement mises en couleurs pour cette édition, sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir avec émerveillement les textes de La Fontaine et le travail artistique unique de Gustave Doré.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et une chronique sur les lendemains qui déchantent avec :



- Olivier Paquet, "Les Machines Fantômes", L'Atalante

- Thomas Bronnec, "La Meute", EquinoX/Les Arènes

